В Башкирии загадочно пропал 50-летний мужчина

В Благовещенске разыскивают пропавшего без вести 50-летнего горожанина. Последний раз Андрей Чакин выходи а связь с близкими 24 октября.
Приметы: телослоэение хужощавое, светло-голубые глаза, рост около 169 см, русые волосы. В день исчезновения Андрей был одет в полупальто коричнеого цвета, брюки темно-серого цвета и ботинки. На голове у него была вязаная шапка.
В поисках пропавшего мужчины участвуют местные добровольцы поисково-спасательного отряда. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 02 или 112.