В Башкирии загадочно пропал 50-летний мужчина

В Благовещенске разыскивают пропавшего без вести 50-летнего горожанина. Последний раз Андрей Чакин выходи а связь с близкими 24 октября.

Приметы: телослоэение хужощавое, светло-голубые глаза, рост около 169 см, русые волосы. В день исчезновения Андрей был одет в полупальто коричнеого цвета, брюки темно-серого цвета и ботинки. На голове у него была вязаная шапка.