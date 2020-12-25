Новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке принял первых пациентов

В новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке на сегодня поступило ещё 18 пациентов.
Напомним, что первые ковид-пациенты появились в центре с понедельника, в их числе, например, Сергей Царьков, у которого двухсторонняя пневмония – поражено 24% легких. Одной из самых возрастных пациенток стала пенсионерка Татьяна Пикалова, которой 80 лет. Она поступила в госпиталь в тяжелом состоянии.
Сейчас в новом госпитале трудятся шесть врачей, 34 медсестры и 22 санитарки. Все они перешли из старой инфекционной больницы, которая вмещала всего 60 пациентов. Медики не скрывают: специалистов не хватает. Для полноценной работы необходимо как минимум еще 30 врачей. А вот с оборудованием проблем нет.