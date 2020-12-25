Новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке принял первых пациентов

В новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке на сегодня поступило ещё 18 пациентов.

Напомним, что первые ковид-пациенты появились в центре с понедельника, в их числе, например, Сергей Царьков, у которого двухсторонняя пневмония – поражено 24% легких. Одной из самых возрастных пациенток стала пенсионерка Татьяна Пикалова, которой 80 лет. Она поступила в госпиталь в тяжелом состоянии.

У меня еще дома началась болезнь. Мне стало очень плохо, все питание отвратилось, сладости не хочу, ничего не хочу, начался сильный кашель, потом температура поднялась, скорую вызвала. Очень здесь хорошо, отзывчивые врачи. Татьяна Пикалова, пациент

Именно хотел. Новая больница, все новое, чистое, светлое, хорошее. Сергей Царьков, пациент

Сейчас в новом госпитале трудятся шесть врачей, 34 медсестры и 22 санитарки. Все они перешли из старой инфекционной больницы, которая вмещала всего 60 пациентов. Медики не скрывают: специалистов не хватает. Для полноценной работы необходимо как минимум еще 30 врачей. А вот с оборудованием проблем нет.