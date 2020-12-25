В Башкирии пьяный водитель влетел в грузовик: есть жертвы

Вчера, 24 декабря, в Баймакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - водитель отечественной "семерки" на полном ходу влетел в припаркованный грузовик "Урал". Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла в селе Ишберда на улице Салавата Юлаева. За рулем "семерки" находился 73-летний пенсионер. Оказалось, что в момент ДТП он находился за рулем в нетрезвом виде.

Водителя госпитализировали с травмами, а его 69-летние пассажирки скончались на месте трагедии. По факту смертельного ДТП проводится проверка.