Эксперты рассказали, какие продукты в Башкирии подрожали больше всего

В Башкирии продолжают дорожать некоторые продукты питания. Эксперты Башстата рассказали об изменениях цен за неделю.
Так, выросла цена на свежие огурцы (13,3%). Сейчас килограмм овощей можно купить в среднем за 134 рубля. Также стали дороже помидоры (5,2%) и репчатый лук (4,9%). Килограмм помидоров можно купить за 119 рублей, а лук – за 23 рубля.
За неделю на 0,1-3,1% подорожали такие продукты как, соль, полукопченая и варено-копченая колбаса, яйца, овощные консервы для детского питания, картофель, сыры, белокочанная капуста, куры, мясные консервы, печенье, подсолнечное масло, сметана, сосиски, сардельки, морковь, вермишель, черный чай, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, мука, жирный творог, свинина, говядина, яблоки, шлифованный рис, мороженая рыба и маргарин.
Зато дешевле стала карамель (1,8%). Килограмм сладостей можно купить в среднем за 221 рубль. Также на 0,1-1,6% подешевели сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб, шоколадные конфеты, гречневая крупа-ядрица, пшено, молоко, вареная колбаса, сахар, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания и макароны.
Совсем не изменилась в цене баранина. Килограмм мяса жители Башкирии могут купить в среднем за 413 рублей.