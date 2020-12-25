Эксперты рассказали, какие продукты в Башкирии подрожали больше всего

Так, выросла цена на свежие огурцы (13,3%). Сейчас килограмм овощей можно купить в среднем за 134 рубля. Также стали дороже помидоры (5,2%) и репчатый лук (4,9%). Килограмм помидоров можно купить за 119 рублей, а лук – за 23 рубля.