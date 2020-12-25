В Башкирии спасли застрявшую в сарае лошадь

В посёлке Шмидтово Уфимского района в беду попала лошадь. Животное провалилось под пол сарая и застряло. Хозяева не смогли самостоятельно справиться с проблемой и обратились за помощью к спасателям.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошёл в частном доме по улице Цветочной. Спасателям пришлось разобрать остатки пола. Доски и балки оказались ветхими. Именно поэтому лошадь провалилась вниз.
Несчастное животное вызволили из западни, а хозяевам наказали создать пол попрочнее.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.