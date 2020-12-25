В 2020 году на «Инвестчасах» в Башкирии рассмотрели 143 проекта

Многое сделали для повышения инвестиционной привлекательности республики. Все наши действия были не на словах, а на деле. Цифры об этом говорят. «Инвестчас» показал свою эффективность, будем в следующем году так же работать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан