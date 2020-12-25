В 2020 году на «Инвестчасах» в Башкирии рассмотрели 143 проекта

В 2020 году Инвесткомитет Башкортостана рассмотрел 143 новых проекта на 310 млрд. рублей. На очередном онлайн-совещании в формате «Инвестчас» подвели итоги работы за уходящий год, а также рассмотрели новые проекты в различных отраслях сельского хозяйства и промышленности.
В Благоварском районе планируют создать экспортно-логистический и научно-производственный центр масличных культур. Общий объём вложений составляет 229 млн. рублей. Проект нового производственного комплекса в Давлекановском районе представил генеральный директор компании «Агротехсервис». Инвестор намерен организовать на площадке бывшего завода «Сельмаш» выпуск запасных частей для импортной агротехники, вложив около 100 млн. рублей. Генеральный директор ишимбайского предприятия «Идель Нефтемаш» на совещании рассказал о планах по техническому перевооружению механообрабатывающего и литейного производства. Программа модернизации стоимостью 840 млн. рублей позволит заводу увеличить производительность и занять около 90% отечественного рынка тяжёлых мобильных буровых установок.