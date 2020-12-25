В Башкирии осудят мужчину, который пытался убить гранатой брата возлюбленной

63-летнему мужчине из Уфы предъявлено обвинение по статьям «покушение на убийство общеопасным способом» и «незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств». Прокуратура Бижбулякского района доказала его причастность к попытке убийства гранатой.

Напомним, в ночь с 18 на 19 сентября 63-летний мужчина совершил попытку убить 43-летнего брата своей возлюбленной из-за личной неприязни. Уфимец затаил на него обиду за то, что его не пригласили на свадьбу к родственникам.

Тогда пьяный мужчина приехал к машине обидчика в село Кунакулово и подложил взрывное устройство, которое хранилось у него дома, под колёса автомобиля. Утром его оппонент уехал по делам, а когда вернулся увидел странный пакет с бомбой. Он сразу вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые и обезвредили устройство.