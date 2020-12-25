В Уфе прокуратура проверяет цены на продукты в магазинах

Прокуратура республики проверит обоснованность цен в магазинах. Поводом послужило недавнее заявление Владимира Путина о том, что стоимость некоторых продуктов выросла без видимой причины.
Сотрудники надзорного ведомства Калининского района Уфы проверили один из башкирских сетевых супермаркетов. Особое внимание уделили продовольственным товарам первой необходимости – мука, подсолнечное масло, крупы, молочные продукты. Как заверили в ведомстве, проверки пройдут по всей республики. В случае выявленных нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования.