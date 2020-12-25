В Уфе прокуратура проверяет цены на продукты в магазинах

Мы произвели фиксацию цены, которая выставлена на витрине. Позже мы получаем документы и сравниваем разницу между теми ценами, которые были раньше и позже. Мы будем изучать торговую наценку, которая будет произведена в течение месяца.

Наталья Белоглазова, помощник прокурора Калининского района г. Уфы