«Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» на выезде

Во втором отрезке игры Гранлунд оформил дубль, однако этого не хватило для победы. «Автомобилист» в третьем периоде сначала вновь догнал юлаевцев, а затем Куликов забросил победную шайбу. 2:3 – «Салават» терпит поражение. После 40 встреч в копилке башкирского клуба 47 очков и пятое место в таблице Восточной конференции.