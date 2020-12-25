В Башкирии бабушка впала в кому после зверского избиения шваброй

Как сообщает ИА «Башинформ», в злополучный вечер в квартире находились пенсионерка, её муж и их взрослый сын, который был сильно пьян. По неустановленной причине кто-то из родственников избил старушку шваброй, после чего несчастная получила тяжелые травмы головы и конечностей. Пенсионерку срочно отвезли в больницу, где она впала в кому. И сын, и супруг пострадавшей находятся под подозрением.