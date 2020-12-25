В Башкирии увеличилось число смертей от коронавируса

В Башкирии продолжает расти количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба, еще 162 человека заболели COVID-19.

За все время пандемии более 18 тысяч человек заразились коронавирусом. По состоянию на 25 декабря, Башкирия перешагнула за новый рубеж и число заболевших составило 18 066.

Болезнь за сутки унесла жизнь двоих пациентов. Всего в республике зарегистрирован 131 летальный случай из-за коронавируса.