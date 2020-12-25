Дети нашли пропавшую мать спустя 16 лет в Башкирии: все думали, что она мертва

Удивительная история воскрешения произошла с жительницей Башкирии, которую все ее родственники считали мертвой на протяжении 16 лет. Женщина с 2004 года числилась без вести пропавшей, а дома ее остались ждать маленькие дети.

Все случилось в Орске. В один день молодая местная жительница решила бросить свою семью, трехлетнего сына и грудную дочь, и уйти из дома. Все это время родители девушки терялись в догадках, почему она так поступила со своими детьми. Родственники продолжали поиски на протяжении долгого времени. К поисковым работам были подключены сотрудники полиции и волонтеры, но тщетно: девушка бесследно пропала.

Маленькие дети росли на попечении своего дедушки, отца пропавшей. Внуки росли и требовали больших расходов, поняв, что его пенсии не хватает на всех, мужчина решил обратиться в суд с просьбой признать его дочь мертвой. В 2015 году женщину признали умершей и дети начали получать пособие по потере кормильца.

Но вдруг появилась информация о том, что женщина нашлась в Башкирии. За это время она успела завести новую семью и родить ребенка. Вычислить ее местонахождение удалось через Пенсионный фонд, куда она обратилась за положенными детскими выплатами.

Как сообщили в суде, по закону, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое решение. Новое решение суда является соответственно основанием для отмены управления имуществом гражданина и для аннулирования записи о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния

Разлученные дети встретились с мамой на судебном заседании. Встреча прошла формально и без эмоций. Мать-кукушка не возражала против отмены решения об объявлении ее умершей. Пояснила, что живет в Башкортостане, возвращаться в Орск не собирается. Повзрослевшие брат и сестра также не возражали против отмены решения. Они отметили, что не помнят, как выглядит их мать, поскольку видели ее в последний раз, когда были малышами.