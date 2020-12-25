«Не дожила до юбилея»: в Башкирии похоронили жестоко убитого кондуктора

Стала известна личность трагически погибшей 59-летней жительницы Стерлитамака. Она скончалась от рук 22-летнего парня из Салавата, который зарезал ее прямо на остановке общественного транспорта.
Как сообщает «КП-Уфа», женщина долгое время трудилась преподавателем английского языка в школе, но в 2014 году она решила сменить кардинально профессию и устроилась в городское депо кондуктором.
Ее коллеги признаются, что находятся в шоке от произошедшего. По их словам, Фарида (так зовут погибшую) не заслужила такой смерти. Она всегда отличалась добротой, отзывчивостью и кротостью характера, вспоминают ее близкие.
Известно, что Фарида не дожила меньше месяца до своего 60-летия. Планировалось, что 15 января она отпразднует свою юбилей в кругу самых родных: любимой дочери и внука.
Женщину придали земле накануне.
Напомним, трагедия произошла рано утром 22 декабря в Стерлитамаке. Молодой парень зарезал женщину ножом из-за ее тона, которым она ответила ему. Подозреваемым оказался ранее судимый 22-летний житель Салавата. У мужчины дома остались молодой жена и маленькая дочь.