«Не дожила до юбилея»: в Башкирии похоронили жестоко убитого кондуктора

Стала известна личность трагически погибшей 59-летней жительницы Стерлитамака. Она скончалась от рук 22-летнего парня из Салавата, который зарезал ее прямо на остановке общественного транспорта.

Как сообщает «КП-Уфа», женщина долгое время трудилась преподавателем английского языка в школе, но в 2014 году она решила сменить кардинально профессию и устроилась в городское депо кондуктором.

Ее коллеги признаются, что находятся в шоке от произошедшего. По их словам, Фарида (так зовут погибшую) не заслужила такой смерти. Она всегда отличалась добротой, отзывчивостью и кротостью характера, вспоминают ее близкие.

Известно, что Фарида не дожила меньше месяца до своего 60-летия. Планировалось, что 15 января она отпразднует свою юбилей в кругу самых родных: любимой дочери и внука.

«Очень светлый, добрый, отзывчивый человек. Раньше преподавала английский в школе, а последние 6 лет работала в нашем депо и всегда была примером для всех сотрудников. 15 января должны были отмечать юбилей – 60 лет бы исполнилось. А тут такая трагедия…» коллеги погибшей

Женщину придали земле накануне.