Детям врачей ковид-госпиталей в Башкирии передадут новогодние подарки

Дети врачей, работающих в ковид-госпиталях республики, получат новогодние сладкие подарки. Организаторы акции уверены, что это поможет поднять ребятам настроение, которые так редко видят своих родителей из-за работы. Сами медики признаются, что им очень приятна забота и поддержка со стороны властей и волонтеров.
Первыми праздничные наборы получили медики больницы №22 города Уфы. Всего в республике подарки получат около 4000 таких семей. Проект реализуют партия «Единая Россия», профсоюзы республики, общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт, НКО.
В этом году из-за пандемии коронавируса отменены все массовые мероприятия, действуют определенные ограничения, введенные для того, чтобы снизить уровень заболеваемости. Но для детей Новый год в любом должен оставаться волшебным праздником. Поэтому помимо сладких подарков был организован еще один приятный сюрприз – 8 января состоится мюзикл «Летучий Голландец», куда смогут прийти врачи со своими семьями. Показ организован в рамках работы волонтерского центра «Наша забота».