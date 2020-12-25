Детям врачей ковид-госпиталей в Башкирии передадут новогодние подарки

В этом году из-за пандемии коронавируса отменены все массовые мероприятия, действуют определенные ограничения, введенные для того, чтобы снизить уровень заболеваемости. Но для детей Новый год в любом должен оставаться волшебным праздником. Поэтому помимо сладких подарков был организован еще один приятный сюрприз – 8 января состоится мюзикл «Летучий Голландец», куда смогут прийти врачи со своими семьями. Показ организован в рамках работы волонтерского центра «Наша забота».