В Башкирии хотят изъять дорогое авто у сына умершего чиновника-взяточника

Прокуратура Башкирии добивается изъятия дорогостоящего автомобиля у сына умершегочиновника-взяточника. По сообщениям ведомства, машина стала взяткой московскому чиновнику Ростехнадзор от башкирских нефтяных компаний за согласование планов горных работ.
Ещё в июле 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту передачи многомиллионной взятки. Так как в декабре 56-летний обвиняемый скончался в СИЗО Уфы от сердечного приступа, уголовное дело было прекращено.
Однако в ходе расследования прокуроры обнаружили, что дорогостоящий «Мерседес» GL 350 оформлен на пасынка чиновника-взяточника. Но автомобиль не был конфискован. Теперь прокуратура республики обратилась в Перовский районный суд Москвы, чтобы добиться передачи автомобиля в доход государства. Требования были полностью удовлетворены.