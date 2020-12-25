В Башкирии хотят изъять дорогое авто у сына умершего чиновника-взяточника

Прокуратура Башкирии добивается изъятия дорогостоящего автомобиля у сына умершегочиновника-взяточника. По сообщениям ведомства, машина стала взяткой московскому чиновнику Ростехнадзор от башкирских нефтяных компаний за согласование планов горных работ.

Ещё в июле 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту передачи многомиллионной взятки. Так как в декабре 56-летний обвиняемый скончался в СИЗО Уфы от сердечного приступа, уголовное дело было прекращено.