В Уфе парень катался на крыше дрифтующего авто

В Сети появился ролик, на котором запечатлено экстремальное вождение автомобиля и не менее экстремальное положение пассажира этой машины. На кадрах видно, как две отечественные легковушки дрифтуют на кольце, что находится на остановке «Центральный рынок» в Уфе.

Больше всего поражает, какой способ передвижения выбрал один из пассажиров авто: парень лег на крышу животом вниз и обхватился двумя руками за металл. По лицу уфимца видно, что он не новичок в этом деле.