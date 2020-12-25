В 2020 году Госсобрание Башкирии приняло более 150 законов

2020 год, отметил спикер башкирского парламента, был нелегким, большинство законопроектов были направлены на поддержку граждан и экономики в условиях пандемии. Также в числе законов, которые выделил по итогам года Константин Толкачев, проекты о государственной поддержке садоводов, об ответственном обращении с животными, о преференциях семьям с двумя и более детьми при выборе школы для младших детей. В течение года парламентарии республики активно работали и над совершенствованием федерального законодательства.