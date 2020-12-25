В Башкирии приостановили лицензию клуба, который нарушал ковид-правила

Ночной клуб в Стерлитамаке лишили лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли Башкирии.

Напомним, несмотря на ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, в клубе проводились вечеринки с большим количеством людей. В помещении не соблюдали эпидемиологические требования, посетители находились в клубе без масок, не соблюдалась социальная дистанция.