В Башкирии приостановили лицензию клуба, который нарушал ковид-правила

Ночной клуб в Стерлитамаке лишили лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли Башкирии.
Напомним, несмотря на ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, в клубе проводились вечеринки с большим количеством людей. В помещении не соблюдали эпидемиологические требования, посетители находились в клубе без масок, не соблюдалась социальная дистанция.
Незаконную деятельность клуба выявили активисты, которые обнаружили более 100 посетителей рестобара после двух часов ночи. Охрана клуба и его директор агрессивно вытолкнули общественных деятелей и полицию, а посетителей заперли внутри с выключенным светом.