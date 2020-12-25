В Башкирии открыли три ледовые переправы

В республике открылись ледовые переправы. В этом году их три, планируется также запуск четвертой. Все они прошли необходимые проверки по линии МЧС. На переправах установлены дорожные знаки, но есть ограничения по весу.

Радости автолюбители не скрывают. Открытие ледовой переправы они ждали давно. Для жителей населенных пунктов за рекой это кратчайший путь до Бирска.

Переправа работает в круглосуточном режиме. Здесь установлены шесть прожекторов для подсветки дороги ночью. Кстати, ледовой переправой с удовольствие пользуются не только автолюбители, но и пешеходы. Говорят: здесь точно безопасно.

Здесь установлены дорожные знаки, пункт обогрева, спасательный пост и смонтировано видеонаблюдение. А рабочие, обслуживающие переправу, дежурят днем и ночью. Соорудили и деревянные настилы.