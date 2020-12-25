В Башкирии открыли три ледовые переправы

В республике открылись ледовые переправы. В этом году их три, планируется также запуск четвертой. Все они прошли необходимые проверки по линии МЧС. На переправах установлены дорожные знаки, но есть ограничения по весу.
Радости автолюбители не скрывают. Открытие ледовой переправы они ждали давно. Для жителей населенных пунктов за рекой это кратчайший путь до Бирска.
Переправа работает в круглосуточном режиме. Здесь установлены шесть прожекторов для подсветки дороги ночью. Кстати, ледовой переправой с удовольствие пользуются не только автолюбители, но и пешеходы. Говорят: здесь точно безопасно.
Здесь установлены дорожные знаки, пункт обогрева, спасательный пост и смонтировано видеонаблюдение. А рабочие, обслуживающие переправу, дежурят днем и ночью. Соорудили и деревянные настилы.
Толщина льда здесь около 50 см. Перед запуском объект обследовали сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Помимо Бирска переправы запустили возле сел Караидель и Староянзигитово. На днях планируется открыть дорогу по льду через Каму возле села Николо-Березовка. Что же касается Бирской переправы, то в дальнейшем рабочие планируют нарастить ее толщину и увеличить грузоподъемность.