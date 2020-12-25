В Башкирии в этом году восстановили 15 тысяч гектаров леса

Кроме того, несмотря на напряженный пожароопасный сезон этого года в республике, ущерб, нанесённый лесам лесными пожарами, составил 7,3 млн. Целевой показатель федерального проекта «Сохранение лесов» - не допустить превышения ущерба по итогам года 18,3 миллионов рублей - выполнен. А достичь этого удалось благодаря новой лесопожарной технике, закупленной в рамках федерального проекта и переданной на места подведомственным учреждениям до начала пожароопасного сезона. Оперативное реагирование лесопожарных формирований Минлесхоза РБ и межведомственное взаимодействие также сыграли немаловажную роль.