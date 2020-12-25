В Башкирии в этом году восстановили 15 тысяч гектаров леса

В Башкирии было восстановлено 15 тысяч га леса. Это соответствует всем показателям, которые были поставлены на этот год.
Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики, больше всего лесовосстановительных работ прошло в Зилаирском, Белорецком, Караидельском, Баймакском, Бурзянском районах. Эти регионы славятся своими лесными массивами. Здесь же сосредоточено больше всего предприятий по лесозаготовке, отметили в пресс-службе ведомства.
Специалисты лесного ведомства пояснили, что Башкортостан с 2019 года участвует в реализации данного проекта. В части развития лесного хозяйства определена цель: «обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году». Отрадно, что по всем показателям регионального проекта целевые значения, установленные на текущий год, достигнуты.
Основным целевым показателем федерального проекта «Сохранение лесов» является «Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году». В текущем году данный показатель перевыполнен – соотношение выбытия и воспроизводства лесов составило 106,5% из запланированного 97,3 %.
В этом году в республике лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 14,9 тысяч гектаров из установленного региональным проектом «Сохранение лесов» плана 14,2 тысяч гектаров. При этом за предыдущий 2019 год площадь вырубок составила 13,9 тысяч га.
Специалисты Минлесхоза РБ подчёркивают, что в регионе сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, в количестве 2,075 тонн или 122%.
Кроме того, несмотря на напряженный пожароопасный сезон этого года в республике, ущерб, нанесённый лесам лесными пожарами, составил 7,3 млн. Целевой показатель федерального проекта «Сохранение лесов» - не допустить превышения ущерба по итогам года 18,3 миллионов рублей - выполнен. А достичь этого удалось благодаря новой лесопожарной технике, закупленной в рамках федерального проекта и переданной на места подведомственным учреждениям до начала пожароопасного сезона. Оперативное реагирование лесопожарных формирований Минлесхоза РБ и межведомственное взаимодействие также сыграли немаловажную роль.