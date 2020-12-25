В Уфе частное СМИ оштрафовали на 460 тысяч рублей за попытку помочь ребёнку

Кировский районный суд оставил в силе приговор уфимскому частному изданию Ufatime. Корреспонденты в попытке привлечь внимание к домашнему насилию опубликовали скандальное видео. Издание оштрафовали на 460 тысяч рублей.

Инцидент произошёл ещё летом 2020 года. Корреспонденты рассказали шокирующую историю – прямо на улице родители избивали своего несовершеннолетнего ребёнка. Статью издание сопроводило видеозаписью с моментом избиения. Но после этого на предприятие, директора и главного редактора Роскомнадзор составил три протокола, так как посчитал, что на видео можно опознать личность ребёнка. Ведомство потребовало от издания разрешение на публикацию от родителей мальчика, которого, конечно, не было.

Мировой судья согласился с позицией Роскомнадзора и выписал штрафов на 460 тысяч рублей. При это издание утверждает, что личность ребёнка из-за плохого качества видео определить невозможно. Это могут доказать независимые эксперты, мнение которых в суде даже не рассматривалось. Роскомнадзор при этом предоставил «экспресс-заключение» от сотрудников подведомственной организации, которые оценивали только текст статьи. Судебную экспертизу в итоге провести не согласились.

Сумма штрафа для небольшого частного издания может оказаться непосильной. В поддержку СМИ с заявлениями выступила Общественная палата России и Союз Журналистов России. Позиция издания при этом очень чёткая – привлечь внимание к домашнему насилию было необходимо, а видео не позволяет установить личность пострадавшего и его родителей.