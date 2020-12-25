Жителя Башкирии осудили за смертельное ДТП

50-летнего жителя Учалинского района осудили за смертельное ДТП. Будучи пьяным, мужчина сел за руль и погубил жизни двух пассажиров. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Инцидент произошёл ещё в июне 2020 года. Мужчина со своими друзьями проводил вечер за распитием алкоголя. В какой-то момент компания решила съездить за добавкой – за руль сел 50-летний сельчанин. На обратном пути компания подобрала попутчика, но доехать до дома они не смогли. Водитель превысил установленную скорость и не справился с управлением: машина вылетела в кювет.

В результате аварии погибли два пассажира: один на месте происшествия, ещё один позже по пути в больницу. Ещё один пассажир получил вред здоровью средней тяжести.