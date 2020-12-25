Радий Хабиров рассказал о конкурсе, в котором участвовали 55 городов и районов Башкирии

Среди городов победила Уфа: лучший дом находится на улице Зорге, лучший двор - в Сипайлово, лучший подъезд – в Зеленой Роще. В городских поселениях самый красивый дом - в Янауле, двор – в Туймазах, подъезд – в Учалах. Лучший подъезд и дом сельского поселения - в селе Михайловка Уфимского района, а самый благоустроенный двор - в Кандрах.

Радий Хабиров, Глава Башкирии