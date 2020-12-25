Радий Хабиров рассказал о конкурсе, в котором участвовали 55 городов и районов Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров поделился результатами конкурса, в котором принимали участие 55 башкирских районов и городов. Номинации были разбиты по типу населенных пунктов. Об этом руководитель региона рассказал на своей странице в "ВКонтакте".
Среди городов победила Уфа: лучший дом находится на улице Зорге, лучший двор - в Сипайлово, лучший подъезд – в Зеленой Роще. В городских поселениях самый красивый дом - в Янауле, двор – в Туймазах, подъезд – в Учалах. Лучший подъезд и дом сельского поселения - в селе Михайловка Уфимского района, а самый благоустроенный двор - в Кандрах.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Радий Хабиров отметил, что это только первые места - еще есть серебро и бронза. Победители конкурса получат до миллиона рублей, которые пойдут на дальнейшее благоустройство.
Продолжим и наши, республиканские программы - комплексного ремонта подъездов, «Башкирские дворики» и другие. Правда, в 2021 году из-за пандемии мы немного снизим объемы, но в следующие годы постараемся все компенсировать.