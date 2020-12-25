Минлесхоз Башкирии заинтересовался лесорубом из Баймака

В Баймакском районе заинтересовались одним из лесорубов. Действия мужчины могут привести к загниванию леса, говорят специалисты. Теперь одному из учредителей местного Союза лесопромышленников грозит крупный штраф.
Это одна из делянок Баймакского лесоруба Ильдара Юмагулова, таких по всему району у него несколько. Лесные участки, принадлежащие бизнесмену, где должны быть высажены новые саженцы на месте срубов, оставляют желать лучшего. Порубочные остатки находятся за пределами участка. Мало того, их начинают сжигать прямо у ствола дерева, которое находится за пределами делянки.
От действий Юмагулова есть риски загнивания леса, рассказывают в Управлении лесничествами района. За последние 2 года на делянках лесоруба участились подобные нарушения, поэтому Минлесхоз республики решил увеличить кратность патрулирования лесных участков.
Кстати, по информации ИА «Башинформ», на этой неделе своей должности лишился замминистра лесного хозяйства Азат Ахтямов: «Поводом послужила компрометирующая чиновника информация о том, что он якобы покрывал Ильдара Юмагулова и предупреждал лесоруба о предстоящих проверках». Однако в министерстве эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Кроме того, за Юмагуловым был замечен факт продажи растущего леса, сообщают в Управлении лесничествами Баймакского района. То есть, со слов начальника Абзелиловского межрайонного территориального отдела, бизнесмен, который сам арендует лесной участок у государства, заключает договоры для рубки леса на корню. Со съемочной группой БСТ Юмагулов встречаться наотрез отказался.
Ильдар Юмагулов входит в Баймакский союз лесопромышленников, он один из учредителей, коих около 30 человек. БСЛ является самым крупным арендатором лесных участков в районе. И раз сам лесоруб отказался комментировать ситуацию, мы обратились к генеральному директору компании.
Сейчас территориальный отдел Минлесхоза проводит расследование. Возбуждены административные дела. Возможно, в отношении Юмагулова будут выданы требования об устранении нарушений и прописана сумма возмещения ущерба, максимальное наказание, которое грозит лесорубу, – это штраф до миллиона рублей.