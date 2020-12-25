Минлесхоз Башкирии заинтересовался лесорубом из Баймака

В Баймакском районе заинтересовались одним из лесорубов. Действия мужчины могут привести к загниванию леса, говорят специалисты. Теперь одному из учредителей местного Союза лесопромышленников грозит крупный штраф.

Это одна из делянок Баймакского лесоруба Ильдара Юмагулова, таких по всему району у него несколько. Лесные участки, принадлежащие бизнесмену, где должны быть высажены новые саженцы на месте срубов, оставляют желать лучшего. Порубочные остатки находятся за пределами участка. Мало того, их начинают сжигать прямо у ствола дерева, которое находится за пределами делянки.

От действий Юмагулова есть риски загнивания леса, рассказывают в Управлении лесничествами района. За последние 2 года на делянках лесоруба участились подобные нарушения, поэтому Минлесхоз республики решил увеличить кратность патрулирования лесных участков.

– В таком состоянии, как сейчас, делянке ожидать качественного восстановления не приходится. – То есть, возможно, это все не восстановится, даже и прилегающие пострадают? – Если делянка в таком захламленном виде останется, летняя трава и осенняя потом вместе с этими порубочными остатками загорится, то естественно существует угроза окружающим насаждениям. Тагир Шугуров, начальник Абзелиловского межрайонного территориального отдела лесной охраны Министерства лесного хозяйства РБ

Кстати, по информации ИА «Башинформ», на этой неделе своей должности лишился замминистра лесного хозяйства Азат Ахтямов: «Поводом послужила компрометирующая чиновника информация о том, что он якобы покрывал Ильдара Юмагулова и предупреждал лесоруба о предстоящих проверках». Однако в министерстве эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

– Он уволился по собственному желанию. – Это правда, что он покрывал Ильдара Юмагулова? – У нас такой информации нет. Айрат Искандаров, начальник отдела сводно-аналитической и организационной работы Минлесхоза РБ

Кроме того, за Юмагуловым был замечен факт продажи растущего леса, сообщают в Управлении лесничествами Баймакского района. То есть, со слов начальника Абзелиловского межрайонного территориального отдела, бизнесмен, который сам арендует лесной участок у государства, заключает договоры для рубки леса на корню. Со съемочной группой БСТ Юмагулов встречаться наотрез отказался.

– А у вас откуда такая информация? – Договор с посторонним лицом зачем составляете? Это же нарушение. – А вы лесной кодекс знаете? Какая статья? – 77-я, договоры купли-продажи могут заключать только госорганы, а вы не государственный орган. – В телефонном разговоре я что-то как-то перед вами должен оправдываться? Или чего? – Просто ответьте на вопрос. – Все тогда, до свидания! – А когда мы сможем встретиться с вами? – Все, всего доброго. Ильдар Юмагулов, учредитель Баймакского союза лесопромышленников

Ильдар Юмагулов входит в Баймакский союз лесопромышленников, он один из учредителей, коих около 30 человек. БСЛ является самым крупным арендатором лесных участков в районе. И раз сам лесоруб отказался комментировать ситуацию, мы обратились к генеральному директору компании.

– А вот то, что стороннему лицу Ильдар Юмагулов передает? – Вы у него спросите. – Вы же генеральный директор БСЛ? – Да. – А Ильдар Юмагулов учредитель? – Да. – Он передает сторонним лицам лес на корню? – Я не знаю, по-моему, он сам заготавливает, его же бригада. – «По-моему» или как? – По крайней мере, я таких не видел случаев, чтобы он кому-то передавал. – Ну вы же генеральный директор, вы же должны как-то следить за этим? – Следим. Игорь Бугряков, генеральный директор Баймакского союза лесопромышленников