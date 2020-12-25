В Башкирии открылись два детских сада на 110 и 130 мест

Долгожданный подарок к Новому году. В Давлеканово открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 110 детей. Его главной особенностью стало то, что в нем предусмотрены места для самых маленьких – работать будут сразу две ясельные группы.
В этом году у малышей и родителей из Давлеканово – настоящее предновогоднее чудо. Дошкольное учреждение на 110 мест открылось на улице Московской, в самом густонаселенном районе города. Этого события ждали и дети, и родители. Теперь малышей не нужно возить далеко от дома. Да и сотрудники дошкольного учреждения довольны. Ведь большинство из них тоже живут в этом микрорайоне.
Новый детский сад рассчитан на 6 групп, включая две ясельные. Для детей с ограниченными возможностями здоровья есть лифт и отдельные умывальные комнаты. По проекту предусмотрены физкультурный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, прачечная, а также блок приготовления пищи с современным оборудованием.
Также в Давлеканово состоялось техническое открытие еще одного дошкольного учреждения на 130 мест. Благодаря запуску сразу двух дошкольных учреждений в городе появятся приблизительно 60 новых рабочих мест. Финансирование строительства велось в рамках национального проекта «Демография». В общей сложности стоимость возведения двух дошкольных учреждений составила более 200 млн рублей.