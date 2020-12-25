В Башкирии прокладывают водопровод бестраншейным способом

В Белорецке началось строительство линий водопровода и канализации в одном из микрорайонов. Работы ведутся горизонтально направленным бурением, что позволит сдать объект в кратчайшие сроки.

Мастер горизонтально направленного бурения Руслан Тимиргалиев общается со своим коллегой по рации. Они находятся друг от друга на расстоянии в 200 метров. Такое же расстояние проходит бур под землёй и выходит ровно в заданной точке. Ювелирной работе способствуют специальные приборы.

Метод горизонтально направленного бурения при прокладке водопровода ускоряет рабочий процесс, тем не менее эта процедура довольно трудоёмкая. За смену удаётся проложить порядка 150 метров коммуникаций. Траншею для канализационных труб роют традиционным способом – экскаватором.

В зимнее время, конечно, создают трудности мерзлый грунт и скальные породы, приходится выдалбливать. Но технологии не нарушаются, и все идет по графику. Марат Саитов, бригадир

Общая протяжённость водопровода и канализации разного диаметра составит почти 9 километров. Параллельно идёт строительство новых очистных сооружений.

От жителей поступало много жалоб, что нет нормального водоснабжения, водоотведения нет вообще. В этом году мы получили финансирование от республики. В этом году освоим 5 млн и 38 – в следующем. Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района

Рабочие сваривают между собой полиэтиленовые трубы водопровода прямо на месте. В зависимости от проекта их длина может составлять от 100 до 400 метров. При этом разрыва шва в месте сварки не будет как минимум полвека, говорят специалисты. Местные жители уже в середине следующего года смогут оценить качество выполненных работ и надеются, что таких проблем, которые они сейчас имеют с выгребной ямой, уже не будет.

В будущем на этом поле построят социальные объекты, участки отдадут под индивидуальные жилые дома. Так что необходимую коммуникацию прокладывают сразу с учётом больших нагрузок.