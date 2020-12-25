В Башкирии детям врачей ковид-госпиталей вручат более 4 тысяч подарков

Общественные
объединения республики вручат детям врачей и других медицинских работников,
работающих в «красных зонах» более 4 тысяч новогодних подарков.
В
семье Шемагоновых старшая дочь Светлана едва сдерживает слезы, когда начинает
говорить о работе отца – он врач в «красной зоне» ковид-госпиталя. Эмоции
переполняют всех. В преддверии Нового года общественники сделали приятный
сюрприз трем дочерям Шемагоновых.
Я переживаю, что
папа очень много работает и мало бывает дома. Я очень переживаю, что с ним
может что-то случиться.Светлана Шемагонова
Очень приятно, что
дети не остаются брошенными, потому что в связи с этой работой приходится мало
находиться дома. Эти маленькие подарки помогут скрасить их грустное настроение.Дмитрий Шемагонов, врач ковид-госпиталя ГКБ №8 г. Уфы
Дед
Мороз и Снегурочка посетили также семью Зеновых. Дети здесь тоже осознают всю
сложность работы в ковид-госпитале. Родители же рады вниманию со стороны
общественников накануне новогодних праздников и благодарят за такую поддержку.
Спасибо большое,
очень приятно было, что к детям пришли Дед Мороз и Снегурочка. Мы не ожидали.Алексей Зенов, врач ковид-госпиталя ГКБ Демского района г. Уфы
Подарки
для детей врачей «красных зон» в Башкортостане стали вручать с 24 декабря.
Общественные объединения республики подарят более четырех тысяч новогодних
сладостей. Организаторами проекта выступили профсоюзы республики, политическая
партия «Единая Россия», общественное движение «Волонтеры-медики»,
Общероссийский народный фронт, НКО республики.
Это мероприятие
позволяет выразить доброту в отношении тех, кто в этом нуждается. Врачи мало
бывают дома, их дети в этом нуждаются.Семен Ведерников, доброволец штаба волонтера медиков
Ассоциация волонтерских
центров России в этом году проводит акцию «Новый год в каждый дом», где каждый
может подать заявку на федеральный сайт, и домой придут Дед Мороз и Снегурочка
и подарят праздничное настроение и подарки.Елена Недопекина, директор центра содействия занятости молодежи при комитете по делам молодежи администрации г. Уфы
Мы рады подаркам,
как любой нормальный человек. Было неожиданно. Дети порадуются таким подаркам. От
всего сердца благодарим.Рустам Гареев, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи
Федерация
профсоюзов республики передала 45 подарочных наборов для детей врачей
антиковидного госпиталя в Благовещенске. Как считают в организации, для малышей
Новый год должен оставаться волшебным праздником.
Сотрудники
здравоохранения выдержали неимоверную нагрузку, поэтому мы их искренне
благодарим за самоотверженный труд, за спасение жизней и профессионализм.Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан
Новогодний
проект продолжится на следующей неделе. А уже 8 января дети врачей из «красных
зон» вместе с родителями смогут посмотреть мюзикл «Летучий голландец». Показ
организовывают в рамках работы волонтерского центра «Наша забота».