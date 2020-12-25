В Башкирии детям врачей ковид-госпиталей вручат более 4 тысяч подарков

Ассоциация волонтерских центров России в этом году проводит акцию «Новый год в каждый дом», где каждый может подать заявку на федеральный сайт, и домой придут Дед Мороз и Снегурочка и подарят праздничное настроение и подарки.

Елена Недопекина, директор центра содействия занятости молодежи при комитете по делам молодежи администрации г. Уфы