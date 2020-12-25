В Уфе подвели спортивные итоги года

Активисты Союза спортивных федераций Башкортостана наградили спортсменов, тренеров и ветеранов. Причем в разных видах спорта: в каратэ, дартсе, легкой атлетике, лыжной акробатике, кикбоксинге, конном спорте. Это победители и призеры соревнований разного уровня – от республиканского до международного.

Хотелось отметить труд тех людей, которые живут в городах и районах республики. Рустам Магсумов, заслуженный тренер России

И это получилось сделать. С 2006 Союз спортивных федераций исправно в конце года подводит итоги, отмечает лучших. В их числе Айгуль Муратова – победительница конноспортивного турнира «Терра Башкирия», Азалия Аминева – триумфатор первенства Европы по боксу, Искандер Нугаев – бронзовый призер чемпионата России по каратэ среди слабослышащих.

Отметили и наградили и ветеранов. Даже несмотря на обстоятельства, церемонию «Человек года в спорте» провели, часть участников присоединилась онлайн.