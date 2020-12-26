В Башкирии будут судить предпринимателя-контрафактника

В Башкирии будут судить предпринимателя, занимающегося реализацией контрафактного товара. Мужчина привозил одежду и обувь с товарными знаками известных брендов, чтобы обогатиться.

Полиция Белорецка выявила нарушения законодательства в одном из магазинов, владельцем которого оказался 40-летней житель соседней республики, сообщает начальник следственного отдела МВД по Белорецкому району Гульнара Файзуллина.

Предприниматель закупал подделки в столице и привозил в магазин, продавая их как качественный товар. Но с правообладателями товарных знаков мужчина не заключал никаких соглашений. Это привело к ущербу на весьма крупную сумму.