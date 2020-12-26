Двое жителей Башкирии обчистили ретрансляторное помещение

Сообщение о краже поступило в полицию от самого владельца этого помещения. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что похищено большое количество металлических изделий.

Преступников удалось найти. Похитителями оказались двое жителей Мелеузовского района 37 и 50 лет. Только часть из украденного удалось изъять, а остальное преступники сдали на металлолом и потратили вырученные деньги.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что металлические изделия мужчины загружали в легковушку, после чего увели все к себе. Спустя время они решили выручить деньги за часть похищенных металлических изделий. Сейчас в отношении грабителей возбуждено уголовное дело.