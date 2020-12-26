В Башкирии число больных коронавирусом увеличилось на 165 человек

В Башкирии общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 18 231 человек. Согласно последним данным оперштаба РБ, за сутки в республике было зарегистрировано 165 новых пациентов с коронавирусом.

Однако вылечились от болезни с начала пандемии 14 431 жителей Башкирии, выписано за сутки 269 человек. Их лечение благополучно завершено.

Увеличилось число летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом. За сутки скончался 1 пациент. А с начала пандемии было отмечено 132 фактов смерти среди ковид-пациентов.