В Башкирии разлилось три тонны топлива при ДТП с автоцистерной

В Башкирии на трассе опрокинулась автоцистерна. Груз – три тонны топлива – выбросился наружу.

ДТП произошло поздним вечером накануне на 1 километре автомобильной трассы Новомурапталово-Тюльган в Куюргазинском районе республики. Местный житель 47 лет управлял автоцистерной МАЗ.

Но в какой-то момент мужчина не справился с рулевым управлением. Это и стало причиной съезда в кювет и опрокидывания грузового транспорта.

В момент следования по маршруту в автоцистерне находился опасный груз - тонны топлива. Все это выплеснулось наружу. В ГИБДД Башкирии сообщают, что последствия розлива устранены сотрудниками МЧС. Водитель же после ДТП был госпитализирован.

Госавтоинспекция начала разбирательство, чтобы установить причины совершения дорожно-транспортного происшествия.