В Башкирии более тысячи сельских жителей смогут получить качественную медпомощь

Более тысячи сельских жителей в Бакалинском районе Башкирии смогут получить качественную медицинскую помощь. В селах Нагайбаково, Старокуяново и Умирово в этом году было установлено три новых оборудованных ФАПа.
Фельдшерско-акушерские пункты появились в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Так, в селе Нагайбаково медучреждение сможет обслужить около 400 местных жителей. Для этого здесь имеется кабинет для приема, процедур, а также отдельный лекарственный склад.
В деревне Умирово получить медицинскую помощь смогут 467 жителей, а в селе Старокуяново за медпомощью могут обратиться 326 местных жителей.
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ