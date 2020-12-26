В Башкирии известный блогер-инвалид подарит Радию Хабирову камень

Блогер-инвалид из Уфы Рустам Набиев решил преподнести Главе республики Радию Хабирову необычный подарок – камень. Но и сам камень тоже непростой, а привезенный блогером с Эльбруса.

В своих соцсетях Рустам Набиев рассказал, что в будущее воскресенье его с супругой пригласил на чай Радий Хабиров. Именно по этому поводу блогер намерен сделать руководителю Башкирии памятный подарок.

А сам подарок – это камень с вершины Эльбруса. Его Рустам привез специально для Главы РБ.

Я очень надеюсь, что он займет достойное место, потому что достался для меня большим трудом, множеством пролитых пота и слез. Рустам Набиев, блогер-инвалид

Напомним, что осенью этого года Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, на одних только руках взошел на Эльбрус. Он смог добраться до самой высокой точки горы, расположенной на высоте 5 642 м.