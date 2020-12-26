В Башкортостане 29 декабря пройдёт пресс-конференция Радия Хабирова

Глава республики Радий Хабиров впервые даст пресс-конференцию. Важные вопросы, которые касаются каждого, зададут журналисты ведущих СМИ региона, а также местные жители.
Стать участником, задав свой вопрос, можете и вы. Для этого достаточно вступить в группу телеканала БСТ в VK и задать свой вопрос в закреплённом посте.
Прямая ссылка для ваших вопросов Радию Хабирову: https://vk.com/wall-27097047_224718
Во вторник, 29 декабря в 19:00 трансляцию пресс-конференции можно будет смотреть в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», UTV и «Вся Уфа», Радио России Башкортостан, а также в соцсетях.