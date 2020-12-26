В Башкирии автомобиль съехал в кювет, есть пострадавшие

В Башкирии произошло одиночное ДТП с участием иномарки Hyundai Creta. Автомобиль съехал в кювет.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в Дюртюлинском районе. Автомобиль съехал с дороги и улетел в кювет. Причина пока остается неизвестной, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства, приведшие к ДТП.

В Госкомитете РБ по ЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали два человека, находящиеся в автомобиле. Это водитель 1981 года рождения и пассажир 1967 года рождения.

На место ДТП выехали спецслужбы, в том числе медработники.