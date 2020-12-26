В Башкирии столкнулись грузовик и легковушка

В Башкирии средь бела дня столкнулись легковушка и попутный грузовик. ДТП произошло на автомобильной дороге Самара – Уфа –Челябинск.

В тот момент грузовик Volvo FH под управлением 60-летнего водителя направлялся в сторону Челябинска. Следом произошло столкновение с попутным автомобилем марки Nissan Juke. За рулем легковушки находился 46-летний водитель.

ДТП обошлось без серьезных трагедий. В ГИБДД по Уфе рассказали, что пострадал в происшествии только водитель легкового авто. Но после получения медпомощи его отпустили домой.