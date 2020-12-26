В Башкирии будут вакцинировать от коронавируса волонтеров и сотрудников ЖКХ

В Башкирию поставлена очередная партия вакцины от коронавируса. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, четвертая поставка вакцины включила в себя 3 100 доз.

Отмечено, что в первую очередь вакцинировать планируется медиков и соцработников, сотрудников МВД и ЖКХ, а также волонтеров.

Ранее в Башкирию уже поступало свыше 4 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В следующем году ожидается куда более крупная поставка вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и других производителей в более чем миллионном объеме.