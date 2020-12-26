«Питался на помойке, спал у порога»: в Уфе полицейский помог пенсионеру обрести теплое жилье
В Уфе молодой полицейский помог пенсионеру обрести
теплое жилье. Дело в том, что 65-летний житель Сипайлово спал на коврике у
дверей своей же квартиры и питался на помойке.
В непростой ситуации решил разобраться участковый
полицейский Уфы Айрат Байчурин. В свободное от работы время он смог найти
теплое жилье для пенсионера, который несколько месяцев жил у порога.
Мужчина, который всю жизнь проработал слесарем и вышел на
заслуженный отдых, не мог и предположить, что на пенсии он будет питаться на
помойке и спать у порога собственной квартиры. Поэтому частенько бывшего
слесаря подкармливали соседи. От еды голодный мужчина не отказывался, но был
категорически против проходить в соседскую квартиру - стеснялся запаха немытого
тела. Именно жильцы дома по улице Юрия Гагарина, 24, увидев, что дедушка снова
спит на коврике, забили тревогу и обратились в полицию.
Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по РБ
У мужчины была квартира, жена, внучка, но он при этом
оставался бездомным. Участковый Айрат Байчурин провел беседы с пенсионером, его
соседями и родственниками. Из общения с ними полицейский пришел к одному
выводу.
Пожилого человека, скорее всего, может притеснять 17-летняя
внучка. Молодая особа, как оказалось, иногда «забывала» впустить деда в
квартиру, и он был вынужден ночевать у входной двери. Помимо нее в доме
находилась еще и супруга 65-летнего жителя Сипайлово, которая, предположительно,
из-за преклонного возраста и ограниченных физических возможностей, была
равнодушна к судьбе мужа.
Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по РБ
После визита участкового мужчина попал к себе в дом и некоторое
время жил и ночевал там, но вскоре полицейскому снова пришлось возвращаться к
проблеме пенсионера – поступило сообщение, что тот снова спит у двери.
Когда Айрат Байчурин прибыл на место и помог «бездомному»
попасть в квартиру, оказалось, что тот не хочет там находиться. Тогда
участковый стал искать другое решение проблемы.
Спустя несколько дней Айрат Байчурин совместно с
волонтерами помогли пенсионеру поселиться в интернате для пожилых людей в
Дуванском районе.
В своем письме директор волонтерской организации «Дорогие мои
старики» Ольга Чемаева отмечает, что молодой полицейский Айрат Байчурин проявил
профессионализм, бдительность и самые добродетельные качества характера
современного человека.
Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан