«Питался на помойке, спал у порога»: в Уфе полицейский помог пенсионеру обрести теплое жилье

В Уфе молодой полицейский помог пенсионеру обрести теплое жилье. Дело в том, что 65-летний житель Сипайлово спал на коврике у дверей своей же квартиры и питался на помойке.

В непростой ситуации решил разобраться участковый полицейский Уфы Айрат Байчурин. В свободное от работы время он смог найти теплое жилье для пенсионера, который несколько месяцев жил у порога.

Мужчина, который всю жизнь проработал слесарем и вышел на заслуженный отдых, не мог и предположить, что на пенсии он будет питаться на помойке и спать у порога собственной квартиры. Поэтому частенько бывшего слесаря подкармливали соседи. От еды голодный мужчина не отказывался, но был категорически против проходить в соседскую квартиру - стеснялся запаха немытого тела. Именно жильцы дома по улице Юрия Гагарина, 24, увидев, что дедушка снова спит на коврике, забили тревогу и обратились в полицию. Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по РБ

У мужчины была квартира, жена, внучка, но он при этом оставался бездомным. Участковый Айрат Байчурин провел беседы с пенсионером, его соседями и родственниками. Из общения с ними полицейский пришел к одному выводу.

Пожилого человека, скорее всего, может притеснять 17-летняя внучка. Молодая особа, как оказалось, иногда «забывала» впустить деда в квартиру, и он был вынужден ночевать у входной двери. Помимо нее в доме находилась еще и супруга 65-летнего жителя Сипайлово, которая, предположительно, из-за преклонного возраста и ограниченных физических возможностей, была равнодушна к судьбе мужа. Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по РБ

После визита участкового мужчина попал к себе в дом и некоторое время жил и ночевал там, но вскоре полицейскому снова пришлось возвращаться к проблеме пенсионера – поступило сообщение, что тот снова спит у двери.

Когда Айрат Байчурин прибыл на место и помог «бездомному» попасть в квартиру, оказалось, что тот не хочет там находиться. Тогда участковый стал искать другое решение проблемы.

Спустя несколько дней Айрат Байчурин совместно с волонтерами помогли пенсионеру поселиться в интернате для пожилых людей в Дуванском районе.

В своем письме директор волонтерской организации «Дорогие мои старики» Ольга Чемаева отмечает, что молодой полицейский Айрат Байчурин проявил профессионализм, бдительность и самые добродетельные качества характера современного человека. Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан