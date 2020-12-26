В Башкирии медработникам ковид-госпиталей направили 500 кг башкирского меда

Всего по Башкирии направили мед в 36 учреждений, 14 из которых уфимские. Акцию «С заботой о врачах» проводят активисты «Единой России». Последняя партия меда была вручена накануне. Сладкий подарок получили в «красной зоне» больниц №8, 5, 2 и №18, а также клиника БГМУ и больницы скорой помощи.