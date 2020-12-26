В Уфе мужчина нанес несколько ножевых в шею и живот продавцу магазина

В Уфе мужчина напал с ножом на продавца магазина. Преступник успел серьезно ранить женщину.
Все произошло на днях примерно в 16 часов на пр. Октября в Уфе. Сигнал тревоги поступил в Росгвардию.
Прибывшие сотрудники Росгвардии установили, что мужчина зашел в магазин как самый обычный покупатель. Какое-то время злоумышленник ждал, когда остальные посетители покинут помещение. После этого он достал нож из кармана и двинулся к кассе.
Преступник потребовал у продавца отдать все деньги. Смелая женщина попыталась оказать сопротивление, но преступник схватил непокорного продавца и нанес ей несколько ножевых в шею и живот.
Женщина смогла выбить нож, а на крики уже подоспел таксист. Он и вытолкнул преступника на улицу, где удерживал до прибытия росгвардейцев.
Видео: Пресс-служба Росгвардии РБ