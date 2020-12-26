В Уфе мужчина нанес несколько ножевых в шею и живот продавцу магазина

В Уфе мужчина напал с ножом на продавца магазина. Преступник успел серьезно ранить женщину.

Все произошло на днях примерно в 16 часов на пр. Октября в Уфе. Сигнал тревоги поступил в Росгвардию.

Прибывшие сотрудники Росгвардии установили, что мужчина зашел в магазин как самый обычный покупатель. Какое-то время злоумышленник ждал, когда остальные посетители покинут помещение. После этого он достал нож из кармана и двинулся к кассе.

Преступник потребовал у продавца отдать все деньги. Смелая женщина попыталась оказать сопротивление, но преступник схватил непокорного продавца и нанес ей несколько ножевых в шею и живот.

Женщина смогла выбить нож, а на крики уже подоспел таксист. Он и вытолкнул преступника на улицу, где удерживал до прибытия росгвардейцев.

Прибывшие на место стражи порядка задержали ранее судимого за убийство и кражу 42-летнего уфимца и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу. Возбуждено уголовное дело. Управление Росгвардии по Республике Башкортостан будет ходатайствовать о награждении неравнодушного гражданина, который помог поймать злоумышленника. Пресс-служба Росгвардии РБ