В Башкирии в 2021 году планируется капремонт в 905 МКД

В Башкирии в наступающем 2021 году панируется провести капитальный ремонт в 905 многоквартирных домах. Общая сумма запланированных работ составит 4,2 миллиарда рублей.
Как рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Башкирии, в республике в ходе ремонта МКД ожидается замена 458 лифтов.
Также в министерстве напомнили, что гарантия на все виды работ во время капремонта на территории Башкирии составляет 5 лет. Если же в этот период будут выявлены какие-либо недочеты, то подрядная организация обязана устранить их за свой счет. Исключения – факты вандализма или подобные факты, которые не имеют отношения к качеству работы подрядчика.
Стартовала программа капремонта в 2014 году. Рассчитан проект на 20 лет. За этот период планируется отремонтировать 17 023 жилых здания. За 6 лет уже отремонтировано 6,5 тысяч домов.
Фото: Министерство ЖКХ РБ