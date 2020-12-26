В Башкирии в 2021 году планируется капремонт в 905 МКД

Также в министерстве напомнили, что гарантия на все виды работ во время капремонта на территории Башкирии составляет 5 лет. Если же в этот период будут выявлены какие-либо недочеты, то подрядная организация обязана устранить их за свой счет. Исключения – факты вандализма или подобные факты, которые не имеют отношения к качеству работы подрядчика.