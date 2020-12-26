В Уфе приостановили установку скандального экрана от шума

В Уфе принят о решение о приостановлении установки скандального экрана от шума. Об этом стало известно лишь сегодня, 26 декабря, после рабочего совещания в администрации башкирской столицы.

Врио главы администрации Уфы Сергей Греков провел рабочее совещание и поручил приостановить монтажные работы экрана от шума на ул. Первомайской, близ дома №2. В период до 28 декабря будет произведен замер уровня шума на этажах внутри самого дома и на автомобильной дороге со стороны крайней левой полосы напротив МКД.

До 31 декабря подрядчик ООО «ПСК «Нефтегазстрой» демонтирует экран до отметки 3 метра. Остальные 3 метра экрана планируется выполнить после утверждение проекта, который будет вынесен на рассмотрение жильцов дома. Пресс-служба администрации Уфы

После, 10 января, планируется провести собрание с жильцами дома. Время будет сообщено позже.

Также, по итогам встречи, Администрация Уфы примет решение о возможном обращении в суд за разъяснением судебного акта по установке шумозащитного экрана. Пресс-служба администрации Уфы