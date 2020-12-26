Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий

Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий. Об этом сообщил на заседании попечительского совета одного из ведущих вузов страны.

Владимир Путин отметил, что пандемия, с которой столкнулся весь мир, показал значимость сфер, определяющих качество жизни человека и безопасность.

А что это такое – нам хорошо известно: это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии, ценность труда людей, которые посвящают себя этой работе, выполняют свой профессиональный долг, идут часто непроторённой дорогой и обогащают сами себя и нас новыми знаниями, передают их молодым поколениям.

Владимир Путин, Президент РФ

Глава государства подчеркнул, что такой вклад в развитие страны должен быть отмечен государственным признанием и вниманием общества. Потому Путин и предложил объявить в России наступающий год Годом науки и технологий.

Соответствующий Указ уже подписан. Один из его пунктов поручает Правительству РФ разработать и утвердить план мероприятий к Году науки и технологий на территории страны.