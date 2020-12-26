Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий. Об этом сообщил на заседании попечительского совета одного из ведущих вузов страны.
Владимир Путин отметил, что пандемия, с которой столкнулся весь мир, показал значимость сфер, определяющих качество жизни человека и безопасность.
Глава государства подчеркнул, что такой вклад в развитие страны должен быть отмечен государственным признанием и вниманием общества. Потому Путин и предложил объявить в России наступающий год Годом науки и технологий.
Соответствующий Указ уже подписан. Один из его пунктов поручает Правительству РФ разработать и утвердить план мероприятий к Году науки и технологий на территории страны.