Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий

А что это такое – нам хорошо известно: это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии, ценность труда людей, которые посвящают себя этой работе, выполняют свой профессиональный долг, идут часто непроторённой дорогой и обогащают сами себя и нас новыми знаниями, передают их молодым поколениям.

Владимир Путин, Президент РФ