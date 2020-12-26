В Башкирии сняли три короткометражки про онкобольных

В Башкортостане сняли три короткометражных фильма об онкобольных. Грант имени Андрея Павленко на производство картин получила журналист и сотрудник уфимского хосписа Светлана Нигматуллина.

Страшные слова говорит хирург-онколог Андрей Павленко, два года боровшийся со злокачественной опухолью в желудке. 1 января через соцсети он заявил, что болезнь победила. Ещё через пять дней его сердце остановилось. У погибшего врача осталась жена, две дочери и сын. Незадолго до смерти он записал видеообращение. В нем доктор благодарил всех, кто был рядом, кто помогал, а также объявил о создании гранта имени Андрея Павленко.

Говорят, что человек живёт, пока помнят его имя и живёт его дело. Совместно с моими друзьями мы придумали грант имени Андрея Павленко. Этот грант будет финансировать медиапроекты, которые доносят правильную, правдивую и настоящую информацию об онкологических заболеваниях. Андрей Павленко

Весной этого года грант получил проект «Stop! Cancer» журналиста и сотрудника уфимского хосписа Светланы Нигматуллиной. Женщина получила средства на серию короткометражных документальных фильмов.

Первый фильм рассказал истории тех людей, которые преодолели онкологическое заболевание и живут в стойкой ремиссии. Целью этого фильма было вдохновить тех, кто сейчас лечится от онкологии. К сожалению, у нас рак плотно ассоциируется со смертью. И когда кто-то слышит, что человек болен, у него автоматически опускаются руки. Тем не менее, это разная болезнь. Светлана Нигматуллина

Истории об онкологии со счастливым концом. В первой снятой короткометражке Светлана рассказывает о людях, которые смогли победить рак. Герои картины откровенно рассказывают о своей борьбе с онкологией. С чем им пришлось столкнуться и что они пережили.

У каждого из них свои истории. Фильм о людях, которые смогли победить страх, свою неуверенность. Победить болезнь.

Если 20 лет назад рак считался смертельным заболеванием, то на сегодняшний день это не приговор. И чем больше я работаю в онкологии, тем больше я убеждаюсь в этом. Ольга Петрова, врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера г.Уфы

Радик родился в Стерлитамаке, мать отказалась от него еще в роддоме. Когда ему исполнилось восемь лет, у него обнаружили рак почки. Шесть лет беспрерывной борьбы. Лишь в 2011 году молодому человеку удалось победить онкологию и выйти в длительную ремиссию.

Второй фильм рассказывает о потерях. Пронзительная по содержанию лента называется «Меня зовут Полина». Свыше трёх лет девушка боролась с серьезным онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась сильнее. Героями короткометражки стали люди, которые встретились Полине на разных этапах жизни.

Поля говорила, что если ей скажут, что она завтра умрет, то она будет стараться жить до конца. Это мне было радостно. Отец Сергий (Бакланов), настоятель Серафимо-саровского храма