В Башкирии сняли три короткометражки про онкобольных

В Башкортостане сняли три короткометражных фильма об онкобольных. Грант имени Андрея Павленко на производство картин получила журналист и сотрудник уфимского хосписа Светлана Нигматуллина.
Страшные слова говорит хирург-онколог Андрей Павленко, два года боровшийся со злокачественной опухолью в желудке. 1 января через соцсети он заявил, что болезнь победила. Ещё через пять дней его сердце остановилось. У погибшего врача осталась жена, две дочери и сын. Незадолго до смерти он записал видеообращение. В нем доктор благодарил всех, кто был рядом, кто помогал, а также объявил о создании гранта имени Андрея Павленко.
Весной этого года грант получил проект «Stop! Cancer» журналиста и сотрудника уфимского хосписа Светланы Нигматуллиной. Женщина получила средства на серию короткометражных документальных фильмов.
Истории об онкологии со счастливым концом. В первой снятой короткометражке Светлана рассказывает о людях, которые смогли победить рак. Герои картины откровенно рассказывают о своей борьбе с онкологией. С чем им пришлось столкнуться и что они пережили.
У каждого из них свои истории. Фильм о людях, которые смогли победить страх, свою неуверенность. Победить болезнь.
Радик родился в Стерлитамаке, мать отказалась от него еще в роддоме. Когда ему исполнилось восемь лет, у него обнаружили рак почки. Шесть лет беспрерывной борьбы. Лишь в 2011 году молодому человеку удалось победить онкологию и выйти в длительную ремиссию.
Второй фильм рассказывает о потерях. Пронзительная по содержанию лента называется «Меня зовут Полина». Свыше трёх лет девушка боролась с серьезным онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась сильнее. Героями короткометражки стали люди, которые встретились Полине на разных этапах жизни.
Беда может прийти в любой дом, и каждый может однажды стать неизлечимым пациентом. Однако в России говорить о смерти и тяжелых болезнях не принято до сих пор. Но замалчивая эти темы, мы лишаемся возможности узнать, как помочь своим близким в случае беды. Цель снятых фильмов – просто и нестрашно рассказать о болезни, вызывающей ужас, вдохновить пациентов на борьбу, а обычных людей – на своевременную диагностику.