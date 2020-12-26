В Уфе детей-сирот поздравили с Новым годом

Дед Мороз поздравил детей-сирот в Уфе. Подарки получили и ребята, временно оставшиеся без попечения родителей. В городе шесть социальных учреждений, воспитывающих таких детей. 283 ребёнка сегодня получили сладости и игрушки. В столице республики прошла акция «Добрая Уфа».

Новогодняя валюта – детские стихотворения. Малыши ждут сладости, но и сами подготовили для Деда Мороза поэтические подарки. Вместо саней – транспорт более современный. Оленей в упряжке нет, только "лошади" под капотом. Все подарки куплены на внебюджетные средства. В костюме скоморохов – спонсоры-участники акции «Добрая Уфа». Хотя бы материально предприниматели пытаются уделить внимание малышам, которые остались без внимания родителей.

Дед Мороз в этот раз внутрь не заходил. Не потому что может растаять, так решили из-за эпидемиологической обстановки. У Снегурочки тоже новый аксессуар – медицинская маска под цвет праздничному костюму.

В синих пакетах только сладости: это для детей постарше. В крафтовых есть ещё игрушка – для тех, кто помладше. В Уфе объехали социальные учреждения. Почти 300 детей без родителей сегодня снова поверили в чудо.