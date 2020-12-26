В Башкирии прошел молодежный форум «Аҡ юл»

Наверное, самое основное в мечтах этого поколения – быть кому-то нужными, кого-то любить, быть частью какого-то сообщества. Именно поэтому они так легко попадают в зависимость от тех людей, которые говорят: иди сюда, у нас всё хорошо, мы тебе покажем классные штуки. И когда вот это состояние отсутствия стержня, когда начинаются метания, в этот момент проще всего заманить человека в не совсем хорошие компании.

Алёна Лепёшкина, стэндап-тренер, кандидат педагогических наук /Москва/