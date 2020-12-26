В Башкирии прошел молодежный форум «Аҡ юл»

На республиканском форуме в селе Старосубхангулово Бурзянского района обсудили вопросы профилактики терроризма и экстремизма среди подростков. Организаторы провели для участников игровые тренинги, в ходе которых школьники вырабатывали навыки командной работы, учились доверять друг другу и принимать совместные решения для выхода из разных критических ситуаций.

Гостем форума стала стэндап-тренер Алёна Лепёшкина, которая объяснила, как правильно мечтать и что делать, чтобы эти мечты сбывались. Как отметила педагог, именно желание осуществить поставленные цели могут спасти подростков от влияния криминальных субкультур. 

Наверное, самое основное в мечтах этого поколения – быть кому-то нужными, кого-то любить, быть частью какого-то сообщества. Именно поэтому они так легко попадают в зависимость от тех людей, которые говорят: иди сюда, у нас всё хорошо, мы тебе покажем классные штуки. И когда вот это состояние отсутствия стержня, когда начинаются метания, в этот момент проще всего заманить человека в не совсем хорошие компании. 

Алёна Лепёшкина, стэндап-тренер, кандидат педагогических наук /Москва/

В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, организаторам пришлось сократить количество участников. В оффлайн на форуме присутствовала молодёжь Зауралья. Ещё порядка пяти тысяч подростков со всего Башкортостана следили за мероприятием в Интернете. Было отмечено, что самая лучшая профилактика негативного влияния улицы на молодёжь – увлечением спортом, учёбой, активным образом жизни. И для этого власти должны создавать условия, строить больше физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов. В Бурзянском районе уже несколько лет работает ресурсный центр, который помогает школьникам подготовиться к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.

Для Бурзянского района не присуща тема терроризма и экстремизма. В этом большую роль играет семья, традиционные семейные отношения. Такая картина у нас наблюдаема и типична. Семья для наших молодых людей играет первичную роль. И эти отношения уже во взрослой жизни удерживают нашу молодёжь от неправильных шагов и необдуманных действий. 

Газиз Манапов, глава администрации Бурзянского района