В Башкирии прошел молодежный форум «Аҡ юл»

На республиканском форуме в селе Старосубхангулово Бурзянского района обсудили вопросы профилактики терроризма и экстремизма среди подростков. Организаторы провели для участников игровые тренинги, в ходе которых школьники вырабатывали навыки командной работы, учились доверять друг другу и принимать совместные решения для выхода из разных критических ситуаций.
Гостем форума стала стэндап-тренер Алёна Лепёшкина, которая объяснила, как правильно мечтать и что делать, чтобы эти мечты сбывались. Как отметила педагог, именно желание осуществить поставленные цели могут спасти подростков от влияния криминальных субкультур.
В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, организаторам пришлось сократить количество участников. В оффлайн на форуме присутствовала молодёжь Зауралья. Ещё порядка пяти тысяч подростков со всего Башкортостана следили за мероприятием в Интернете. Было отмечено, что самая лучшая профилактика негативного влияния улицы на молодёжь – увлечением спортом, учёбой, активным образом жизни. И для этого власти должны создавать условия, строить больше физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов. В Бурзянском районе уже несколько лет работает ресурсный центр, который помогает школьникам подготовиться к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.