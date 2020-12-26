«Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче против новосибирской «Сибири». Башкирская команда открыла счет в первом периоде усилиями Павла Коледова.

Но хозяевам довольно быстро удалось отыграться. Шайба залетела в ворота «Салавата» от конька форварда «Сибири» Пуустинена. Вновь выйти вперед команда Ламсы сумела во втором периоде. Маркус Гранлунд реализовал большинство. Отличился финский игрок и в третьем периоде и таким образом сделал дубль. 3:1 – окончательный счет.