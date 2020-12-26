В Уфе прошел автопарад Дедов Морозов

Сегодня в Уфе дали официальный старт новогодним мероприятиям. Причем сделали это сразу восемь Дедов Морозов. Они проехали по городу и устроили праздничное представление на главной площади столицы.

От такого вряд ли можно отказаться. Шанс сфотографироваться сразу с восьмью новогодними волшебниками выпадает далеко не часто. На одной площадке собрались Дед Морозы из каждого района города, а руководил – главный сказочный старец столицы. Дети же спешили попросить у них новогодние подарки.

Я хочу на Новый год от Деда Мороза получить глобус. Ильяс Шаяхметов

Мы целый год ждали этого момента, между нами нет никакой конкуренции. Мы рады поздравить всех детишек! Дед Мороз, волшебник из Советского района г. Уфы

Из-за сложной эпидситуации традиционный массовый парад Дедов Морозов пришлось отменить. Однако выход из ситуации нашли.

Поскольку собираться нельзя, в этом году парад пройдет в формате автопробега. Вера Прыжанкова, заместитель директора Городского дворца культуры

Транспорт Дедам Морозам подали довольно необычный. Украшенный по-новогоднему лимузин на один день стал их главным средством передвижения по городу. И пока волшебники ехали по главным улицам столицы, у них было время, чтобы обсудить предстоящий Новый год и списки подарков.

Первый раз еду в таком лимузине, очень хорошо, очень просторно. Дед Мороз, главный волшебник г. Уфы

На площади Ленина Дед Морозы пересели уже на сани, чтобы объехать свои владения. А после каждый из районных волшебников вместе со своими Снегурочками сдали рапорт о готовности к празднику

Мне очень понравилось. Буду загадывать, чтобы скорее закончился коронавирус. Луиза Сайфуллина