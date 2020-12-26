В Уфе прошел автопарад Дедов Морозов

Сегодня в Уфе дали официальный старт новогодним мероприятиям. Причем сделали это сразу восемь Дедов Морозов. Они проехали по городу и устроили праздничное представление на главной площади столицы.
От такого вряд ли можно отказаться. Шанс сфотографироваться сразу с восьмью новогодними волшебниками выпадает далеко не часто. На одной площадке собрались Дед Морозы из каждого района города, а руководил – главный сказочный старец столицы. Дети же спешили попросить у них новогодние подарки.
Из-за сложной эпидситуации традиционный массовый парад Дедов Морозов пришлось отменить. Однако выход из ситуации нашли.
Транспорт Дедам Морозам подали довольно необычный. Украшенный по-новогоднему лимузин на один день стал их главным средством передвижения по городу. И пока волшебники ехали по главным улицам столицы, у них было время, чтобы обсудить предстоящий Новый год и списки подарков.
На площади Ленина Дед Морозы пересели уже на сани, чтобы объехать свои владения. А после каждый из районных волшебников вместе со своими Снегурочками сдали рапорт о готовности к празднику
Такое желание, скорее всего, загадывают не только дети, но и взрослые. Здоровья жителям столицы и всей республики пожелали и все восемь Дедов Морозов. Строго наставляли беречь себя и ни в коем случае не простужаться.