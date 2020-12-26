В Уфе перед Новым годом заработали фермерские ярмарки

На площади перед Дворцом спорта в Уфе работает фермерская ярмарка. Предприниматели, фермеры и люди, ведущие подсобное хозяйство, приехали из разных районов республики, чтобы предложить фермерские продукты.

Функционирует 51 торговая точка. Для горожан представлен широкий ассортимент мясной продукции, рыбы, мед и ягоды. Ярмарка работает и завтра, 27 декабря.